Bollène CHAPELLE DES TROIS CROIX Bollène, Vaucluse Exposition de peintures et de boutis CHAPELLE DES TROIS CROIX Bollène Catégories d’évènement: Bollène

Vaucluse

Exposition de peintures et de boutis CHAPELLE DES TROIS CROIX, 18 septembre 2021 10:00, Bollène. Journée du patrimoine 2021 CHAPELLE DES TROIS CROIX.

18 et 19 septembre Exposition de peintures et de boutis * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

CHAPELLE DES TROIS CROIX 60 chemin Joseph Roumanille 84500 Bollène Bollène 84500 La Planchette Vaucluse Crédits :

Détails Catégories d’évènement: Bollène, Vaucluse Autres Lieu CHAPELLE DES TROIS CROIX Adresse 60 chemin Joseph Roumanille 84500 Bollène Ville Bollène lieuville CHAPELLE DES TROIS CROIX Bollène