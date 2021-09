Saint-Aubin-des-Châteaux Chapelle des Templiers Loire-Atlantique, Saint-Aubin-des-Châteaux La Chapelle des Templiers Chapelle des Templiers Saint-Aubin-des-Châteaux Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Aubin-des-Châteaux

La Chapelle des Templiers Chapelle des Templiers, 18 septembre 2021 10:00, Saint-Aubin-des-Châteaux. Journée du patrimoine 2021 Chapelle des Templiers. Gratuit

18 et 19 septembre La Chapelle des Templiers * Édifice médiéval datant du XIIème siècle dont la charpente est entièrement taillée à la hache. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Chapelle des Templiers 44110 Saint-Aubin-des-Châteaux Saint-Aubin-des-Châteaux 44110 Loire-Atlantique Crédits : la chapelle des templiers Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Aubin-des-Châteaux Autres Lieu Chapelle des Templiers Adresse 44110 Saint-Aubin-des-Châteaux Ville Saint-Aubin-des-Châteaux Age maximum 99 lieuville Chapelle des Templiers Saint-Aubin-des-Châteaux