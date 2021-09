Saint-Bonnet-en-Champsaur CHAPELLE DES PETÈTES Hautes-Alpes, Saint-Bonnet-en-Champsaur Visite guidée de la Chapelle des Petètes CHAPELLE DES PETÈTES Saint-Bonnet-en-Champsaur Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

18 et 19 septembre Visite guidée de la Chapelle des Petètes * La Chapelle des Petètes construite en 1741, est une découverte étonnante d’une forme d’art brut. La façade sculptée de petites statues raconte une histoire mêlée de légende et de religion. Classée aux Monuments Historiques depuis 1994, l’intérieur sobre révèle un autel retable aux décors de cuirs peints.

Ouverte excepteionnellement pour les visites estivales et les Journées du Patrimoine. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h45

dimanche 19 septembre – 14h00 à 14h45

pass sanitaire et masque obligatoire à l’intérieur

l'Aubérie 05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur

Classée au titre des Monuments Historiques, cette petite chapelle rurale possède une façade architecturée et décorée de sculptures dites « naïves » qui représentent des saints. Elle abrite un autel-retable en cuir peint et repoussé datant du XVIIIème siècle.

