Visite guidée Chapelle des Pénitents

Espalion

Visite guidée Chapelle des Pénitents, 18 septembre 2021 10:00, Espalion. Journée du patrimoine 2021 Chapelle des Pénitents. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Visite guidée * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Entrée libre

Chapelle des Pénitents 29 rue du Plô 12500 Espalion Espalion 12500 Aveyron

06 07 39 35 27

Chapelle de la Confrérie des Pénitents blancs, construite en 1704, comportant un très beau retable baroque classé à l’Inventaire des Monuments historiques et divers objets ayant appartenu à la confrérie (rare croix de procession en “carta pasta”, bâtons de procession….).

Chapelle des Pénitents Adresse 29 rue du Plô 12500 Espalion Ville Espalion