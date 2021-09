Visite commentée de la Chapelle des Minimes Chapelle des Minimes, 18 septembre 2021 14:30, Montmerle-sur-Saône.

Journée du patrimoine 2021 Chapelle des Minimes. Gratuit

18 et 19 septembre

Visite commentée de la Chapelle des Minimes

*

En plus des visites commentées, la Chapelle des Minimes reste ouverte librement le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

*

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 18h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 18h00 à 19h00

*

Durée : 1 h00.



Chapelle des Minimes Site des Minimes, 01090 Montmerle-sur-Saône Montmerle-sur-Saône 01090 Ain

https://cibul.s3.amazonaws.com/location34196943.jpg 04 74 67 20 68

Cette chapelle, dominant le Val de Saône, est accolée au rempart d’un ancien château. Des pères Minimes de l’Ordre de Saint-François-de-Paule y ont prêché de 1605 à 1793. Abandonnée, elle est restaurée en 1825 par les habitants. L’association « Les Amis des Minimes », par leurs recherches, ont permis la découverte et la restauration (1992 à 2003) d’un décor pictural à la détrempe du XVIIe siècle inscrit, le 18 janvier 1990, à l’inventaire supplémentaire des objets mobiliers classés du département de l’Ain. Vous pourrez également admirer une Vierge romane en bois polychrome datée du XIe – XIIe siècle, et appréciez l’extérieur de la tour, haute de 20 mètres et entourée de 634 pieds de vigne.

Crédits : ®Office de Tourisme Val de Saône Centre Gratuit ® Office de Tourisme Val de Saône Centre