Crest Chapelle des Cordeliers Crest, Drôme Exposition : Préhistoire à Crest – actualités archéologiques Chapelle des Cordeliers Crest Catégories d’évènement: Crest

Drôme

Exposition : Préhistoire à Crest – actualités archéologiques Chapelle des Cordeliers, 18 septembre 2021 10:00, Crest. Journée du patrimoine 2021 Chapelle des Cordeliers. Gratuit

18 et 19 septembre Exposition : Préhistoire à Crest – actualités archéologiques * Une exposition en trois parties : deux modules Archéochrono de l’Inrap relatant deux périodes préhistoriques – le Paléolithique et le Néolithique. Une troisième qui présente les découvertes faites lors des fouilles réalisées en 2018 dans le quartier Saint-Antoine à Crest. Implanté sur une haute terrasse alluviale, à 240 m d’altitude, dominant la vallée de la Drôme, en rive droite, le site a connu plusieurs occupations humaines. Les découvertes majeures sont une halte de chasse d’une petite communauté gravettienne (entre 28 000 et 26 000 avant J.-C.), et des habitats du Néolithique moyen et final (entre 4700 et 2200 avant J.-C.). *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Chapelle des Cordeliers Rue de l’hôpital 26400 Crest Crest 26400 Drôme

https://www.lesamisduvieuxcrest.org/ Crédits : ©Inrap Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Crest, Drôme Autres Lieu Chapelle des Cordeliers Adresse Rue de l'hôpital 26400 Crest Ville Crest Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Chapelle des Cordeliers Crest