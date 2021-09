Crest Chapelle des Cordeliers Crest, Drôme Animation théâtrale : les Fables de La Fontaine Chapelle des Cordeliers Crest Catégories d’évènement: Crest

18 et 19 septembre Animation théâtrale : les Fables de La Fontaine * Rendez-vous devant la Chapelle des Cordeliers de Crest, l’après-midi, pour écouter des Fables de La Fontaine racontées par les comédiens de la compagnie Zazie7, en costumes d’époque. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 17h30

Chapelle des Cordeliers Rue de l’hôpital 26400 Crest Crest 26400 Drôme

https://www.lesamisduvieuxcrest.org/ Crédits : ©Ville de Crest Gratuit

