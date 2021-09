Vindry-sur-Turdine Chapelle de Vindry Rhône, Vindry-sur-Turdine Visite guidée de la chapelle de VINDRY Chapelle de Vindry Vindry-sur-Turdine Catégories d’évènement: Rhône

Vindry-sur-Turdine

Visite guidée de la chapelle de VINDRY Chapelle de Vindry, 18 septembre 2021 15:30, Vindry-sur-Turdine Journée du patrimoine 2021 Gratuit|Sur inscription

18 et 19 septembre Visite guidée de la chapelle de VINDRY * La chapelle de Vindry (moyen-âge) présente des intérêts architecturaux et artistiques, en particulier le clocher-mur avec sa galonnière. À l’intérieur, un bénitier en pierre dorée, typique de la région, est très bien conservé malgré son ancienneté.

Visite organisée en collaboration avec la paroisse de Tarare.

Commentaires assurés par Monsieur Patrick COMBY. *

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h30

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h30

Inscription obligatoire (places limitées).

Chapelle de Vindry Rue Isabeau de Sugny, 69490 Saint-Loup Vindry-sur-Turdine 69490 Saint-Loup Rhône

Crédits : ®Beaujolais Vert

Catégories d'évènement: Rhône, Vindry-sur-Turdine
Lieu Chapelle de Vindry
Adresse Rue Isabeau de Sugny, 69490 Saint-Loup
Ville Vindry-sur-Turdine