Exposition – Projection de photos sur les travaux réalisés dans la chapelle de Trévarn. Chapelle de Trévarn, 17 septembre 2021 10:00, Saint-Urbain. Journée du patrimoine 2021 Chapelle de Trévarn. Gratuit

17 et 18 septembre Exposition – Projection de photos sur les travaux réalisés dans la chapelle de Trévarn. * *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h30

Entrée libre

Chapelle de Trévarn Trévarn, 29800,Saint-Urbain Saint-Urbain 29800 Finistère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location56150653.jpg 02 98 25 01 71 http://www.saint-urbain.com/patrimoine-historique/patrimoine https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA29000036

L’existence d’un lieu de culte à Trévarn est attestée au 12e siècle : lors de la seconde fondation de l’abbaye de Daoulas en 1172 par Guiomar de Léon et sa femme Nobile, l’église Sanctii Baharnii lui fut donnée à perpétuité. Jusqu’en 1805 elle constituait une trêve de Dirinon.

L’édifice présente un plan en croix latine avec transept saillant et chevet à trois pans. Sur le bras sud du transept, se trouve une petite sacristie de plan carré, greffée à l’est. L’édifice actuel est daté par inscriptions intérieures et extérieures. Les travaux de construction s’échelonnent entre 1682 et 1701. Dans le placître, côté sud, se trouve un calvaire à personnages restauré partiellement par le sculpteur Landernéen Roland Doré vers 1630.

Crédits : Amis de Trevarn et du patrimoine Gratuit Chapelle de Trevarn – Saint Urbain

Lieu Chapelle de Trévarn Adresse Trévarn, 29800,Saint-Urbain Ville Saint-Urbain