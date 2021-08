Les Lèches Chapelle de Tresséroux Dordogne, Les Lèches Visitez la chapelle de Tresséroux Chapelle de Tresséroux Les Lèches Catégories d’évènement: Dordogne

Les Lèches

Visitez la chapelle de Tresséroux Chapelle de Tresséroux, 18 septembre 2021, Les Lèches

18 et 19 septembre Visitez la chapelle de Tresséroux * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit.

Chapelle de Tresséroux Lieu-dit Tresséroux, 24400 Les Lèches Les Lèches 24400 Dordogne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location39307775.jpg 06 08 26 72 61 http://www.tresseroux.com

La chapelle du prieuré de Tresséroux est un édifice roman du XIIe siècle. Apparentée aux églises cisterciennes (nef unique, voûte en berceau brisé, chevet plat, absence de décoration intérieure).

Crédits : ©Arlette DREUX Gratuit ©Chapelle de Tresséroux

