Kerlouan Chapelle de Saint Guénal Finistère, Kerlouan La chapelle de St Guenal a 500 ans ! Chapelle de Saint Guénal Kerlouan Catégories d’évènement: Finistère

Kerlouan

La chapelle de St Guenal a 500 ans ! Chapelle de Saint Guénal, 19 septembre 2021 10:00, Kerlouan. Journée du patrimoine 2021 Chapelle de Saint Guénal. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h00, 14h00 La chapelle de St Guenal a 500 ans ! * Histoire de la chapelle et de sa rénovation dont l’association est à l’origine.

Les petites histoires, contes et légendes liées à ce lieu et à Saint Gwenaël.

Deux versions différentes de la gwerz de Saint Gwenaël, chantées par Jean-Pierre Prémel du groupe Paotred Pagan.

Intermèdes musicaux tout en douceur, avec John Molineux et son dulcimer. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

*

Durée 1h environ. Un parking est prévu à proximité de la chapelle. Présentation du pass sanitaire et port du masque demandés.

Chapelle de Saint Guénal Lestonquet, 29890, Kerlouan Kerlouan 29890 Finistère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location71793728.jpg 0229611360 https://www.kerlouan.fr/decouvrir/les-chapelles/ https://www.cotedeslegendes.bzh/sortir-bouger/agenda/evenements/la-chapelle-saint-guenal-a-500-ans-58272 Crédits : TCDL Gratuit TCDL

Détails Heure : 10:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Finistère, Kerlouan Autres Lieu Chapelle de Saint Guénal Adresse Lestonquet, 29890, Kerlouan Ville Kerlouan lieuville Chapelle de Saint Guénal Kerlouan