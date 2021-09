Kerlouan Chapelle de Saint Egarec Finistère, Kerlouan Découverte de la chapelle de Saint-Egarec Chapelle de Saint Egarec Kerlouan Catégories d’évènement: Finistère

18 et 19 septembre Découverte de la chapelle de Saint-Egarec * Durant quatre-vingt-dix minutes environ, vous visiterez ce petit chef d’œuvre discret, amputé de son clocher, le placître et son cimetière, la fontaine sacrée, ainsi que toute l’histoire mouvementée qui se rattache à ce site pittoresque. Cette année, des installations vidéo vous accompagneront lors des visites, dans ce lieu mémorable et fascinant. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h30 à 18h00

samedi 18 septembre – 20h30 à 22h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 16h00

dimanche 19 septembre – 16h30 à 18h00

Durée : 90mn environ.

Chapelle de Saint Egarec Saint Egarec, 29890, Kerlouan Kerlouan 29890 Finistère

06 87 27 88 41 https://www.cotedeslegendes.bzh/sortir-bouger/agenda/evenements/decouverte-de-la-chapelle-saint-egarec-a-kerlouan-58320 https://www.kerlouan.fr/decouvrir/les-chapelles/ Crédits : S. Dezalay Gratuit

