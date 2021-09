Peipin Chapelle de Peipin Alpes-de-Haute-Provence, Peipin Exposition de photos de Jacqueline Isoard : “Femmes du Nicaragua” Chapelle de Peipin Peipin Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Dimanche 19 septembre, 14h30 Exposition de photos de Jacqueline Isoard : “Femmes du Nicaragua” * Femmes du Nicaragua Photographies de Jacqueline Isoard Pendant ses voyages en Amérique du Sud, et ici au Nicaragua, la photographe Jacqueline Isoard a été marquée par la puissance de ces femmes qui semblent régner sur les marchés à la fois luxuriants et d’une grande pauvreté. La splendeur des couleurs renvoit à la dureté de la vie qui transparaît dans ces visages forts, âpres, sans concessions. Une vingtaine de photos en grands, moyens et petits formats exposées dans la partie basse de la Chapelle de Peipin, rappellant l’universalité des patrimoines et matrimoines pour tous. L’exposition sera ouverte tous les dimanches à partir du 19 septembre jusqu’au 17 octobre de 14h30 à 17h. *

dimanche 19 septembre – 14h30 à 17h00

Entrée libre. 50 personnes maximum. Suivant les règles sanitaires en vigueur.

Chapelle de Peipin Rue de l’église. Lieu-dit le château 04200 Peipin Peipin 04200 Alpes-de-Haute-Provence

Cette chapelle romane du XIIIe siècle a été remaniée au XVIe siècle et constituait la chapelle du château du village de Peipin (04200 Alpes de Haute Provence) qui a été détruit en 1793 (il subsiste des ruines). Ce lieu magique qui vient d’être restauré, est destiné à recevoir à terme de nombreux événements. Il a inauguré son nouveau destin avec un concert privé consacré à Claude Debussy et participe pour la première fois aux Journées du patrimoine

