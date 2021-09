Peipin Chapelle de Peipin Alpes-de-Haute-Provence, Peipin Exposition “Notre Matrimoine” Chapelle de Peipin Peipin Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Peipin

Exposition “Notre Matrimoine” Chapelle de Peipin, 18 septembre 2021 15:00, Peipin. Journée du patrimoine 2021 Chapelle de Peipin. Gratuit|Sur inscription lachapellepeipin@gmail.com, 06 10 28 95 52, http://lachapellepeipin.com

18 et 19 septembre Exposition “Notre Matrimoine” * Exposition “Notre Matrimoine” 30 femmes qui ont fait l’Histoire Dans le cadre exceptionnel de la Chapelle castrale de Peipin (XIIIe-XVIe siècles), trente portraits de femmes de toutes les époques d’Olympe de Gouges à Barbara, en passant par Alice Guy. Une exposition conçue par l’association Femmes Solidaires, qui fera l’objet de deux visites commentées le samedi 18 à 15h et à 17h (environ 45 mn), ainsi qu’un débat-rencontre, le dimanche 18 à partir de 11h30 avec Jacqueline Hennegrave et Malka Marcovich. Entrée libre sur réservation.

Pour rappel, cette chapelle fut sauvée de la destruction par la marquise Blanche de Castellane au début du XXe siècle. Cette dernière décida en effet de racheter toute la colline surplombée par cet édifice, apprenant que le bâtiment allait servir de carrière de pierres. Un patrimoine important sauvé par une femme de caractère. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h30

samedi 18 septembre – 17h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 11h30 à 12h30

Entré libre. 50 personnes maximum. Suivant les règles sanitaires en vigueur.

Chapelle de Peipin Rue de l’église. Lieu-dit le château 04200 Peipin Peipin 04200 Alpes-de-Haute-Provence

Cette chapelle romane du XIIIe siècle a été remaniée au XVIe siècle et constituait la chapelle du château du village de Peipin (04200 Alpes de Haute Provence) qui a été détruit en 1793 (il subsiste des ruines). Ce lieu magique qui vient d’être restauré, est destiné à recevoir à terme de nombreux événements. Il a inauguré son nouveau destin avec un concert privé consacré à Claude Debussy et participe pour la première fois aux Journées du patrimoine

