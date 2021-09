Récital J.S. Bach. Juliana Laska, violoncelle Chapelle de Peipin, 17 septembre 2021 19:00, Peipin.

Journée du patrimoine 2021 Chapelle de Peipin. Tarif habituel|Sur inscription lachapellepeipin@gmail.com, 06 10 28 95 52, http://lachapellepeipin.com

Vendredi 17 septembre, 19h00

Récital J.S. Bach. Juliana Laska, violoncelle

Récital Juliana Laska

J.S. Bach, l’émotion du violoncelle

Juliana Laska, violoncelliste d’origine albanaise, se produit en soliste ainsi qu’en chambriste en France, en Albanie, en Grèce, au Kosovo et au Japon. Elle propose ici, dans la Chapelle de Peipin à l’acoustique exceptionnelle, une version pour violoncelle de la célèbre Chaconne de J.S. Bach, ainsi que trois suites pour violoncelle seul du même compositeur.

L’interprète à décidé de dédier ce concert à la mère du grand violoncelliste Pablo Casals, Pilar Defilló Casals, qui s’est sacrifiée d’une manière extraordinaire pour que son fils puisse faire ses études, mener sa carrière et devenir le violoncelliste de référence qu’il rest encore aujourd’hui.

Juliana Laska joue sur un violoncelle Mirecourt du début du XIXème siècle, signé Frédéric Cantal et avec un archet de l’Ecole Mittenwald du début du XIXème siècle .

http://www.julianalaska.com

vendredi 17 septembre – 19h00 à 20h00

Entrée : 15 euros. Sur inscription. Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.



Chapelle de Peipin Rue de l’église. Lieu-dit le château 04200 Peipin Peipin 04200 Alpes-de-Haute-Provence

Cette chapelle romane du XIIIe siècle a été remaniée au XVIe siècle et constituait la chapelle du château du village de Peipin (04200 Alpes de Haute Provence) qui a été détruit en 1793 (il subsiste des ruines). Ce lieu magique qui vient d’être restauré, est destiné à recevoir à terme de nombreux événements. Il a inauguré son nouveau destin avec un concert privé consacré à Claude Debussy et participe pour la première fois aux Journées du patrimoine

Crédits : © Palmyre & Co Tarif habituel|Sur inscription © Jean-Marie Dubois