Visite commentée de la Chapelle de Marigny Chapelle de Marigny, 18 septembre 2021 14:00, Saint-Germain-en-Coglès. Journée du patrimoine 2021 Chapelle de Marigny. Gratuit https://www.tourisme-marchesdebretagne.com/journees-europeennes-du-patrimoine-chapelle-de-marigny/

18 et 19 septembre Visite commentée de la Chapelle de Marigny * Dernier vestige de la seigneurie de Marigny, cette chapelle appartient, pendant la Révolution, à la sœur aînée de Chateaubriand.

A proximité, découvrez la façade de la maison presbytérale de la Gélinais avec sa tourelle en demi hors d’œuvre, inscrite aux Monuments Historiques. Horaires : samedi et dimanche de 14h à 18h, messe à 10h le dimanche matin puis visites avec commentaires historiques par la Société d’Histoire et d’Archéologie du Pays de Fougères. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Chapelle de Marigny Marigny, 35133, Saint-Germain-en-Coglès Saint-Germain-en-Coglès 35133 Ille-et-Vilaine

Dernier vestige de la seigneurie de Marigny, cette chapelle appartient, pendant la Révolution, à la sœur aînée de Chateaubriant, Marie-Anne, veuve de François Gefflot.

Dans ses mémoires d’outre-tombe, Châteaubriant se souvient de ses séjours chez sa sœur : “J’aimais toujours la campagne et celle de Marigny était charmante”

