18 et 19 septembre Visites libres et concerts découvertes à la Chapelle de l’Immaculée Conception * Samedi 16h30 à 19h : visites libres avec présence des membres de l’équipe d’animation.

Samedi 17h : concert découverte : orgue par Mickaël Durand, titulaire des orgues de la Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul avec présentation des oeuvres.

Dimanche 14h00 à 19h00 : visites libres avec présence des membres de l’équipe d’animation.

Dimanche 17h00 : concert découverte : orgue par Michel Bourcier, titulaire des orgues de la Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul avec présentation des oeuvres.

La Chapelle est actuellement église-cathédrale à la suite du dernier incendie. Elle est ouverte au public chaque mercredi après-midi de 14h00 à 18h00 sauf en période estivale. *

samedi 18 septembre – 16h30 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Chapelle de l’immaculee conception 6, Rue Malherbe, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique

Pour respecter le vœu de sa femme défunte, le duc de Bretagne François II décide en 1469 de fonder cette chapelle dans le faubourg de Richebourg. Au 19e siècle, après avoir servi d’atelier de serrurerie puis de parc à fourrage, la chapelle est rachetée par le diocèse et prend le nom d’Immaculée Conception.

