samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée libre.

Chapelle de l’Hôtel Dieu Rue Gaston Veil Nantes 44007 Centre Ville Loire-Atlantique Construite en 1961, la chapelle de l’Hôtel Dieu a pour vocation de tenir des offices pour les malades et leurs familles et d’organiser des sépultures. Elle a obtenu le label “Architecture contemporaine remarquable”, au même titre que l’ensemble du CHU.

Crédits : Direction du patrimoine et de l’archéologie Gratuit

