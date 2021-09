Cusset Chapelle de l'Hôtel-Dieu Allier, Cusset Visite de la Chapelle de l’Hôtel de Dieu Chapelle de l’Hôtel-Dieu Cusset Catégories d’évènement: Allier

18 et 19 septembre Visite de la Chapelle de l’Hôtel de Dieu * Construite dans la seconde moitié du XIXe siècle, la chapelle de l’Hôtel-Dieu marque l’emplacement de l’ancien hospice de Cusset. Son architecture et ses nombreux décors renferment des histoires qui vous seront contées par Les Amis du Vieux Cusset. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 13h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 13h00 à 17h00

Entrée libre.

Chapelle de l’Hôtel-Dieu 03300 Cusset Cusset 03300 Allier

