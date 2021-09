Breuvannes-en-Bassigny Chapelle de l'Ermitage Saint-Hilaire Breuvannes-en-Bassigny, Haute-Marne Exposition photographique à Breuvannes-en-Bassigny « ses habitants, sa vie » Chapelle de l’Ermitage Saint-Hilaire Breuvannes-en-Bassigny Catégories d’évènement: Breuvannes-en-Bassigny

Dimanche 19 septembre, 10h00, 14h00 Exposition photographique à Breuvannes-en-Bassigny « ses habitants, sa vie » * Venez découvrir l’histoire de la ville de Breuvannes-en-Bassigny au travers d’une exposition photographique. Dans le cadre de l’animation de notre commune, nous avons souhaité développer un projet artistique alliant échanges avec la population, renforcement des liens sociaux et mise en valeur de notre territoire. Ce projet trouve son aboutissement dans une exposition de photographies qui se déroule au sein d’un écrin particulier peu ouvert au public : la chapelle de l’Ermitage Saint-Hilaire. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée Libre.

Chapelle de l’Ermitage Saint-Hilaire Rue Saint-Hilaire, 52240 Breuvannes-en-Bassigny Breuvannes-en-Bassigny 52240 Breuvannes-en-Bassigny Haute-Marne

La ville de Breuvannes-en-Bassigny possédant une église, l’église Saint-Martin classée au titre des Monuments historiques, la chapelle Saint-Hilaire est rarement ouverte au public.

Crédits : ©Mairie de Breuvannes – Bruno Bourle Gratuit ©Jean-Pierre et Françoise HUGUET

