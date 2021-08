Châlons-en-Champagne Chapelle de l'Adoration Réparatrice - L'Atelier Châlons-en-Champagne, Marne L’atelier C215 Chapelle de l’Adoration Réparatrice – L’Atelier Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

18 et 19 septembre L’atelier C215 * Patrimoine en jeux : Le cabinet ACG de Châlons-en-Champagne vous ouvre les portes de sa chapelle désacralisée et revisitée par l’artiste C215. Bricklab51 pose ses créations de Légo et vous fait découvrir un univers de science-fiction inspiré notamment de Star Wars. Participez au concours lancé par l’Animation de l’Architecture et du Patrimoine et coopérez à la skyline géante de Châlons-en-Champagne *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 22h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Chapelle de l’Adoration Réparatrice – L’Atelier 5 rue de l’Arquebuse, 511000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne

L’Atelier est installé dans ce qui fut la chapelle du couvent des Sœurs de l’Adoration Réparatrice. Elle est aujourd’hui la propriété du cabinet d’avocats ACG dont les bureaux sont situés à côté de la chapelle. L’Atelier est un espace dédié aux arts et à la culture, un lieu où l’on « vient travailler, faire des efforts, se remettre en question, progresser sur soi-même » animé par ACG Events, une structure, émanation du cabinet dirigé par Michel Auguet et Gérard Chemla, présidée par Bruno Forget. Toutes les disciplines y trouvent leur place : sculpture, danse, théâtre, musique et d’autres à naître.

