17 – 19 septembre Chapelle de la Tulévrière (1794) * En pleine Terreur, un prêtre réfractaire érige durant l’année 1794 une chapelle en remerciement pour la protection du petit hameau où il s’est réfugié. Cette chapelle sera aussi le mémorial aux victimes du village, 22 personnes, tuées le 22 mars 1794. la chapelle possède un trésor , vêtements liturgiques, portés par l’abbé pendant les Guerres de Vendée. Un tabernacle aménagé dans une maison voisine par l’abbé est toujours visible. La chapelle possède les premiers vitraux qui parlent des Guerres de Vendée ( 1875) *

