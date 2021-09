Coise Chapelle de la Salette Coise, Rhône Visite de la chapelle Notre Dame de la Salette Chapelle de la Salette Coise Catégories d’évènement: Coise

Visite de la chapelle Notre Dame de la Salette Chapelle de la Salette, 17 septembre 2021 08:30, Coise. Journée du patrimoine 2021 Chapelle de la Salette. Gratuit Handicap moteur

17 – 19 septembre Visite de la chapelle Notre Dame de la Salette * VISITE E LA CHAPELLE N.D. DE LA SALETTE Chapelle votive érigée en 1875 Visite libre (intérieur et extérieur) de cette chapelle édifiée vers 1875. Une fiche explicative gratuite (à l’intérieur) permet de découvrir les grands axes de cette visite : histoire, statuaire, conservation ; un parcours par un petit chemin de ronde jalonné de 5 panneaux informatifs sur l’Histoire de la Chapelle, du Village, de la Rivière Coise et de la Région peut se conclure près de la table d’orientation d’où l’on découvre une vision à 360° des Monts du Lyonnais. Le regard porte jusqu’aux Monts d’Auvergne. A quelques centaines de mètres une belle croix de chemin “lieu Les Prébendes” de sculpture récente par un jeune ouvrier du village – Copie d’une croix de 1730. Suivre les indications. *

vendredi 17 septembre – 08h30 à 19h00

samedi 18 septembre – 08h30 à 19h00

dimanche 19 septembre – 08h30 à 19h00

Chapelle de la Salette Lieu-dit Chantegrillet, 69590 Coise, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Coise 69590 Rhône

