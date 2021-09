Passy Chapelle de la Sainte Croix Haute-Savoie, Passy Un hameau, une chapelle : visite de la chapelle de la Sainte Croix, Saint-Roch et Sainte-Agathe à Joux Chapelle de la Sainte Croix Passy Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Dimanche 19 septembre, 09h00 Un hameau, une chapelle : visite de la chapelle de la Sainte Croix, Saint-Roch et Sainte-Agathe à Joux * Mentionnée pour la première fois en 1649 dans un compte-rendu de visite pastorale, la chapelle de la Sainte-Croix, Saint-Roch et Sainte-Agathe est une illustration du patrimoine baroque présent sur le territoire de Passy. Cet édifice récemment restauré abrite un retable datant du début du XIXème siècle, inscrit au titre des monuments historiques. Pendant les Journées Européennes du Patrimoine, l’Amicale de Joux vous invite à découvrir ce patrimoine à travers une exposition axée sur la restauration de l’édifice ainsi que des jeux conçus pour les enfants autour de la chapelle. *

Chapelle de la Sainte Croix Hameau de Joux, 74190 Passy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Passy 74190 Haute-Savoie

http://www.passy-mont-blanc.com

Retable baroque inscrit au titre des Monuments historiques

Crédits : Mairie de Passy Gratuit

