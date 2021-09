Brive-la-Gaillarde Chapelle de la Providence Brive-la-Gaillarde, Corrèze Découvrez la chapelle et le dernier lavoir Chapelle de la Providence Brive-la-Gaillarde Catégories d’évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze

Découvrez la chapelle et le dernier lavoir Chapelle de la Providence, 19 septembre 2021 10:00, Brive-la-Gaillarde. Journée du patrimoine 2021 Chapelle de la Providence. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h00, 14h00 Découvrez la chapelle et le dernier lavoir * En plus de la visite de la chapelle et du dernier lavoir, vous découvrirez une exposition de mangas avec collaboration du centre culturel de Brive et la présence de la librairie « Bulle de papier ». Initiation au dessin BD avec la médiation de l’association « l’école du crayon de bois » de Limoges. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

*

Gratuit. Entrée libre. Le matin 10 places maximum.

Chapelle de la Providence 11 boulevard Jules Ferry, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze

https://cibul.s3.amazonaws.com/location89181163.jpg?_ts=1630329382677 05 55 23 08 37

La Providence fut créée en 1840 et placée sous le patronage de Monseigneur l’Évêque de Tulle. L’établissement accueillait des orphelins et des jeunes filles pauvres.

Crédits : Gratuit ©Association Brive

Détails Heure : 10:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Brive-la-Gaillarde, Corrèze Autres Lieu Chapelle de la Providence Adresse 11 boulevard Jules Ferry, 19100 Brive-la-Gaillarde Ville Brive-la-Gaillarde lieuville Chapelle de la Providence Brive-la-Gaillarde