La Chapelle-Bertrand Chapelle de la Miolière Deux-Sèvres, La Chapelle-Bertrand Exposition : Gemmes et Minéraux Chapelle de la Miolière La Chapelle-Bertrand Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

La Chapelle-Bertrand

Exposition : Gemmes et Minéraux Chapelle de la Miolière, 18 septembre 2021 10:00, La Chapelle-Bertrand. Journée du patrimoine 2021 Chapelle de la Miolière. Gratuit

18 et 19 septembre Exposition : Gemmes et Minéraux * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Chapelle de la Miolière La Miolière, 79200 La Chapelle-Bertrand La Chapelle-Bertrand 79200 Deux-Sèvres

https://cibul.s3.amazonaws.com/location72290913.jpg?_ts=1629973687364 05 49 64 16 91 https://lachapellebertrand.jimdofree.com/

Située dans le village de la Miolière, elle a été construite par monsieur Thibault, alors maire de la commune. Elle a été bénie le 19 juin 1833. L’archiprêtre déclare alors que la chapelle est ornée avec soin, qu’elle est pourvue d’un joli tabernacle surmonté d’une belle vierge, d’ornements et de linges nécessaires pour la pratique du Saint-Sacrifice. Elle est placée sous le patronage de la sainte Vierge. On y célèbre encore quatre messes par an en 1902.

Crédits : ©Mairie de La Chapelle-Bertrand Gratuit ©Capella Bertrandi

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, La Chapelle-Bertrand Autres Lieu Chapelle de la Miolière Adresse La Miolière, 79200 La Chapelle-Bertrand Ville La Chapelle-Bertrand lieuville Chapelle de la Miolière La Chapelle-Bertrand