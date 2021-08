Laval Chapelle de la Maison diocésaine Cardinal-Billé Laval, Mayenne Trois mini-concerts Chapelle de la Maison diocésaine Cardinal-Billé Laval Catégories d’évènement: Laval

Vendredi 17 septembre, 15h00 Trois mini-concerts * Trois mini-concerts de 20 minutes proposés par des musiciens professionnels et/ou leurs élèves. *

vendredi 17 septembre – 15h00 à 17h30

Chapelle de la Maison diocésaine Cardinal-Billé 10 rue d'Avesnières 53 000 Laval Laval 53000 Avesnières Mayenne

02 43 49 55 10

Au coeur de la ville de Laval, la Maison diocésaine Cardinal-Billé abrite toute l’activité de l’Eglise Catholique. C’est un lieu de culture religieuse, de formation, d’administration, et d’animation. Plus de 25 000 personnes y défile chaque année.

