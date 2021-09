Friauville Chapelle de la Hayotte Friauville, Meurthe-et-Moselle Inauguration d’une chapelle récemment rénovée Chapelle de la Hayotte Friauville Catégories d’évènement: Friauville

Meurthe-et-Moselle

Inauguration d’une chapelle récemment rénovée Chapelle de la Hayotte, 18 septembre 2021 16:00, Friauville. Journée du patrimoine 2021 Chapelle de la Hayotte. Gratuit Handicap moteur

Samedi 18 septembre, 16h00 Inauguration d’une chapelle récemment rénovée * Assistez à l’inauguration de la chapelle de la Hayotte, récemment rénovée et soutenue par la Fondation du Patrimoine. La petite commune de Friauville tient beaucoup à cette chapelle qui fait partie de son histoire et de son patrimoine local. L’inauguration commencera par un accueil à la mairie, suivi d’une marche vers la chapelle qui sera bénie. Monsieur le Maire fera un discours à cette occasion.

À la suite de l’inauguration, vous pourrez voir une exposition sur les travaux de rénovation. *

samedi 18 septembre – 16h00 à 19h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Chapelle de la Hayotte Grand rue, 54 800 Friauville Friauville 54800 Meurthe-et-Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location14722903.jpg?_ts=1629987478186 03 82 33 00 12 http://friauville.fr

La chapelle construite à la fin du XIXe siècle avait pour rôle de protéger les cultures de la grêle. On trouve à l’intérieur une statue de la Vierge à l’enfant datant du XVe siècle. Après la Grande Guerre, un cimetière allemand est érigé à proximité, mais il est déplacé quelques années plus tard sur la commune de Viéville-sous-la-Côte. Jadis, chaque année, le 15 août avait lieu une procession qui partait du centre du village jusqu’à la chapelle où une messe était célébrée.

Crédits : ©Fondation du Patrimoine Gratuit ©Fondation du Patrimoine

Détails Heure : 16:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Friauville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Chapelle de la Hayotte Adresse Grand rue, 54 800 Friauville Ville Friauville lieuville Chapelle de la Hayotte Friauville