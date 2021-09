Lusanger Chapelle de la Galotière Loire-Atlantique, Lusanger Chapelle de la Galotière Chapelle de la Galotière Lusanger Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Lusanger

Chapelle de la Galotière Chapelle de la Galotière, 18 septembre 2021 09:00, Lusanger. Journée du patrimoine 2021 Chapelle de la Galotière. Gratuit

18 et 19 septembre Chapelle de la Galotière * Visite libre de cette chapelle accueillant un vitrail avec les armes du Pape Pie IX et la pierre tombale d’un zouave pontifical *

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Chapelle de la Galotière La Galotière 44590 Lusanger Lusanger 44590 Loire-Atlantique

Chapelle dédiée à Saint-Côme et Saint-Damien proposant un vitrail avec les armes du Pape Pie IX et la pierre tombale d’un zouave pontifical.

Crédits : mairie Lusanger Gratuit

Catégories d'évènement: Loire-Atlantique, Lusanger