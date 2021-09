Chalon-sur-Saône Chapelle de la colombière Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire La chapelle de la Colombière, oeuvre d’Auguste Perret Chapelle de la colombière Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

La chapelle de la Colombière, oeuvre d’Auguste Perret Chapelle de la colombière, 19 septembre 2021 10:00, Chalon-sur-Saône. Journée du patrimoine 2021 Chapelle de la colombière. Gratuit 03 85 93 15 98

Dimanche 19 septembre, 10h00, 15h00 La chapelle de la Colombière, oeuvre d’Auguste Perret * Édifice de culte réalisé par l’architecte Auguste Perret en 1929, pour l’école de la Colombière.Perret est désormais reconnu comme un architecte phare du XXème siècle, et cette chapelle est classée Monument Historique depuis 1996. L’édifice comprend également des vitraux réalisés par Marguerite Huré, qui collabora à de nombreuses reprises dans le domaine du sacré avec Auguste Perret. Visite par un guide conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

Gratuit | inscription obligatoire au 03 85 93 15 98 entre le 7 septembre et le 17 septembre à 13h | Respect des protocoles sanitaires en vigueur.

Chapelle de la colombière 72 rue d’Autun, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 03 85 93 15 98 http://www.chalon.fr

La chapelle bâtie entre l’automne 1928 et l’été 1929, est inaugurée le 2 juin 1929. Auguste Perret (1874-1954), l’un des plus grands architectes français, chantre du béton, a construit cette chapelle sur une commande du chanoine Maurice Dutroncy. Il fut proposé à l’architecte parisien de bâtir une chapelle selon les exigences d’un programme très particulier : l’édifice devait accueillir une salle d’étude et deux chambres au rez-de-chaussée et, à l’étage, la chapelle proprement dite. Pour les verrières, Perret recommanda l’intervention de Marguerite Huré, maître verrier avec qui il avait déjà travaillé lors de l’édification de l’église Notre-Dame du Raincy. Bâtie en peu de temps, en 1928 et 1929, la chapelle est très proche architecturalement de celle d’Arcueil, oeuvre des frères Perret, édifiée en 1925.

Crédits : Ville de Chalon-sur-Saône – Pierre Bourdis Gratuit

