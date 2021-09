Visite guidée de la Chapelle de la Chantrerie Chapelle de la Chantrerie, 18 septembre 2021 15:00, Nantes.

Journée du patrimoine 2021 Chapelle de la Chantrerie. Gratuit|Sur inscription 0892 464 044, https://www.nantes-tourisme.com.fr

Samedi 18 septembre, 15h00, 16h00

Visite guidée de la Chapelle de la Chantrerie

La chapelle de la Chantrerie livrera-t-elle tous ses secrets?

A l’occasion de la restauration de la chapelle de la Chantrerie, la Direction du Patrimoine et de l’Archéologie a mené l’enquête pour en savoir plus. D’indice en indice, d’archives en archive, elle a remonté le fil de l’histoire pour tenter de répondre à ces quelques questions : quand la chapelle a t elle été construite? Qui l’a construite ? Pourquoi dans ce lieu? Quelles cérémonies y étaient célébrées? Quand a-t-elle cessé d’être un lieu de culte? Et la réponse, contre toute attente, ne va pas toujours de soi. Venez découvrir le travail d’enquête en cours. Un voyage qui vous emmènera jusqu’à Paris…

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h45

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h45

Inscription aupèrs de Nantes Tourisme. Nombre de places limité à 15 personnes. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.



Chapelle de la Chantrerie 44300 Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique

Nichée en surplomb de l’Erdre, sur un point haut du parc, la chapelle de la Chantrerie a été construite en 1836 par l’architecte-entrepreneur nantais Etienne-Jean-Baptiste Blon (1780-1862), qui était propriétaire du domaine et à qui l’on doit par ailleurs la Place Mellinet. C’est l’une des premières constructions néogothiques de la région. Son décor dénote l’influence du courant romantique et de la mode « revivals » (style troubadour) venue d’Outre-Manche. Propriété de la Ville de Nantes qui a fait l’acquisition des 18 hectares du parc en 1972, elle est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1997.

