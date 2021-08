Orée-d'Anjou Chapelle de la Bourgonnière 49530 BOUZILLE Maine-et-Loire, Orée-d'Anjou visite guidée de la chapelle XVIe S et du vieux logis XIVe s. Chapelle de la Bourgonnière 49530 BOUZILLE Orée-d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

17 – 19 septembre visite guidée de la chapelle XVIe S et du vieux logis XIVe s. * les visites débuteront à heure fixe toutes les heures (15h, 16h, ….). Prévoir à peu près 50 mn pour la visite de la chapelle, le tour du chateau XIXè et la cour du vieux logis XIVè. *

vendredi 17 septembre – 14h30 à 19h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 19h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 19h00

Chapelle de la Bourgonnière 49530 BOUZILLE La Bourgonnière 49530 BOUZILLE Orée-d’Anjou 49530 Bouzillé Maine-et-Loire

0240981210

Chapelle renaissance avec Christ habillé

