Le Folgoët Chapelle de Guicquelleau Finistère, Le Folgoët Visite guidée de la Chapelle de Guicquelleau et concert de musique médiévale Chapelle de Guicquelleau Le Folgoët Catégories d’évènement: Finistère

Le Folgoët

Visite guidée de la Chapelle de Guicquelleau et concert de musique médiévale Chapelle de Guicquelleau, 18 septembre 2021 14:00, Le Folgoët. Journée du patrimoine 2021 Chapelle de Guicquelleau. Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée de la Chapelle de Guicquelleau et concert de musique médiévale * Visitez la chapelle de Guicquelleau, passez devant son manoir, la fontaine et découvrez le pigonnier merveilleusement bien conservé.

Le Dimanche à 17h un concert à libre participation de musique médiévale vous sera proposé par la Compagnie Babil dans la Chapelle. Ce concert est subventionné par l’Office de tourisme de la Côte des Légendes. Le produit du chapeau ira à des projets de restauration de la Chapelle *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

libre participation

Chapelle de Guicquelleau Chapelle de Gicqueleau, 29260, Le Folgoët Le Folgoët 29260 Finistère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location56025947.jpg 0951731582

Comme chacun sait, jusqu’en 1829 l’église du Folgoët n’était qu’une chapelle de la paroisse d’Elestrec, dont l’église dédiée à Saint-Jégu, s’élevait au village de Lannuchen. Cette église fut détruite lors d’un incendie provoqué par la foudre en 1530 . Le service paroissial fut alors transféré dans la Chapelle privée du château de Guicquelleau, chapelle dédiée à Saint Velle. Et ce n’est que vers 1620 que la Chapelle actuelle fut construite.. On montre encore aujourd’hui, au village de Lannuchen, quatre pierres rondes disposées au pied d’un calvaire, et qui passent pour être le lieu de sépulture de Salaûn ar Foll. La Chapelle de Guicquelleau tire son nom de Saint-Velle, ermite venu du pays de Galles au Vè ou VIè siècle, et qui vécut dans le vallon voisin de Toulran. Un clocheton à dôme et lanternons la surmonte. Elle.a été restaurée d’abord en 1834, malheureusement en saccageant quelques parties intéressantes. En 1986, les habitants du village et l’Association « Les Amis du Folgoët » se sont mis en devoir de la sauver des ruines A l’intérieur, on voit encore aujourd’hui, un Maître-Autel Louis XV avec des boules dorées; un autre autel en pierre, autrefois décoré de roses et d’œillets; les statues de Sainte Marguerite et de Saint Vellé posant sa main sur la tête d’un enfant (il est invoqué contre les maux de tête !), Il y a seulement quelques années on pouvait aussi y voir la statue de Saint Jean,celle de Sainte Louise et le banc seigneurial de Guicquelleau portant un écusson écartelé de Lesguern, Kéroulas, Marc’hec et Kerscao.. Actuellement le pardon est à nouveau célébré avec solennité (le dernier dimanche de Juin): procession avec les bannières des paroisses environnantes, costumes de fête, grand-messe…Un repas convivial préparé par l ’Association « Les Amis du Folgoët » permet aux familles de se retrouver . Puis les jeux, avec le concours de Pétanque, prennent le relais de la fête religieuse, perpétuant ainsi la tradition du pardon.

Crédits : Kristina Kuusisto Gratuit Guicquelleau – le Folgoët

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Le Folgoët Autres Lieu Chapelle de Guicquelleau Adresse Chapelle de Gicqueleau, 29260, Le Folgoët Ville Le Folgoët lieuville Chapelle de Guicquelleau Le Folgoët