Dimanche 19 septembre, 16h00 Découverte guidée de la chapelle d’un village « Mort pour la France » * Découvrez la chapelle commémorative du village de Douaumont ! La visite de sa chapelle, proposée par le service culturel du Grand Verdun sera animée par Catherine Kremer, guide-conférencière. *

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h45

Gratuit.

Chapelle de Douaumont 55100 Douaumont Douaumont-Vaux 55100 Douaumont Meuse

Douaumont fait partie des neuf villages détruits et déclarés « Morts pour la France » après la Première Guerre mondiale.

cette chapelle commémorative a été construite en 1932 à l’emplacement de l’église Saint-Hilaire du XVIe siècle.

