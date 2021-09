Chazey-Bons Chapelle de Cressieu Ain, Chazey-Bons Porte ouverte de la chapelle de Cressieu Chapelle de Cressieu Chazey-Bons Catégories d’évènement: Ain

Porte ouverte de la chapelle de Cressieu Chapelle de Cressieu, 18 septembre 2021 09:00, Chazey-Bons. Journée du patrimoine 2021 Chapelle de Cressieu. Gratuit

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Mesures sanitaires en vigueur

Chapelle de Cressieu Place du village – Hameau de Cressieu – 01300 Chazey-Bons Chazey-Bons 01300 Chazey-Bons Ain

Édifice aux origines probablement très anciennes, cette ancienne église a été plusieurs fois remaniée et amputée de son choeur. Il subsiste aujourd’hui une petite nef, une belle façade à pignon de lauzes, portail en tiers-point et une chapelle qui s’ouvre sur le côté sud de la nef.

