18 et 19 septembre Visite libre de la chapelle de Chausan * Visite libre de la Chapelle de Chausan.

Située à l’entrée de la ville, la chapelle fut construite entre le VIIIe et le XIIIe siècle. (parking de préférence le long du chemin des Tuilières). *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Chapelle de Chausan Route d’Orange, 26110 Nyons, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Nyons 26110 Drôme

04 75 26 50 00

