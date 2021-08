Ernée Chapelle de Charne Ernée, Mayenne Visite libre de la Chapelle de Charné Chapelle de Charne Ernée Catégories d’évènement: Ernée

17 – 19 septembre Visite libre de la Chapelle de Charné

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Entrée libre

Chapelle de Charne Avenue de Paris, 53500 Ernée

Située sur une voie antique, elle a été construite au 13e s. , puis remaniée au 15e et agrandie au 16e. Elle a servi d’église paroissiale jusqu’au 17e s

