Chapelle de Chagneux Chapelle de Chagneux, 18 septembre 2021 09:00, Saint-Joseph.

Journée du patrimoine 2021 Chapelle de Chagneux. Gratuit

18 et 19 septembre

Chapelle de Chagneux

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Chapelle de Chagneux Lieu-dit “Chagneux”, 42800 Saint-Joseph, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Joseph 42800 Loire

De style néo-gothique, la chapelle fut érigée en 1889 suite aux apparitions de Lourdes. De la colline de Chagneux où elle s’élève, l’œil embrasse un panorama à 360° : monts du Lyonnais, mont Pilat et par temps clair jusqu’au mont Blanc. Des recherches entreprises dans les années 90 laissent apparaître sur ce site des indices d’une occupation médiévale (sanctuaire chrétien) et probablement habitations humaines dans le haut Moyen Âge.

