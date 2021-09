Guérande Chapelle de Careil Guérande, Loire-Atlantique Visite libre- Chapelle de Careil Chapelle de Careil Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Visite libre- Chapelle de Careil Chapelle de Careil, 18 septembre 2021 14:00, Guérande

18 et 19 septembre Visite libre- Chapelle de Careil

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

*

Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans.

Chapelle de Careil village de Careil, 44350 Guérande

Cette chapelle de frairie est placée sous les vocables de saint Just puis de Saint Cado, moine gallois du 6e siècle. L’arc brisé du portail ouest souligné d’une accolade à crochets, est de style gothique alors que les sablières du chœur présentent un remarquable décor sculpté d’un bestiaire et de masques de la première Renaissance.

Détails Catégories d'évènement: Guérande, Loire-Atlantique