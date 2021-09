Villepot Chapelle de Bon Secours Loire-Atlantique, Villepot Chapelle de Bon Secours Chapelle de Bon Secours Villepot Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

18 et 19 septembre Chapelle de Bon Secours * Située à 500 mètres du centre bourg sur la route de Soudan, la construction de la Chapelle de Bon Secours est antérieure à 1789. Dotée d’une toiture et d’un clocher remarquables, elle abrite une statue de bois qui aurait été fabriquée par un sabotier local.

Jetée dans une mare au moment de la Révolution, elle a été repêchée et se trouve toujours exposée dans la Chapelle.

samedi 18 septembre – 10h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 16h00

Chapelle de Bon Secours villepot Villepot 44110 Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/location46600169.jpg 02 40 28 20 90

Crédits : @ OTI Gratuit @ OTI

