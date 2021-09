Passy Chapelle de Bay Haute-Savoie, Passy Un hameau, une chapelle : visite de la chapelle du Bienheureux François de Sales à Bay Chapelle de Bay Passy Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Dimanche 19 septembre, 10h00, 14h00 Un hameau, une chapelle : visite de la chapelle du Bienheureux François de Sales à Bay * Pour les Journées Européennes du Patrimoine, l’association “Les Amis du site de Bay” ouvre la porte d’habituellement fermée de la chapelle de Bay, dévoilant ainsi au public l’intérieur très baroque de cet édifice de 1622. Pour accompagner la visite, un recueil d’archives et de photographies est également mis à disposition du public apportant des informations sur l’histoire de ce hameau de Passy et la restauration de sa chapelle. *

Chapelle de Bay 3600, route du Plateau d’Assy, 74190 Passy Passy 74190 La Zéta Haute-Savoie

Dédiée à saint François de Sales, saint Symphorien, saint Félix et saint Grat, la chapelle de Bay possède un beau retable en bois doré polychrome, une toile du Couronnement de la Vierge et un charmant décor mural, visible l’été depuis l’extérieur à travers une grille ouvragée en fer forgé.

