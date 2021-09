Ambon Chapelle de Bavalan Ambon, Morbihan Visite libre de la Chapelle de Bavalan (Propriété privée) Chapelle de Bavalan Ambon Catégories d’évènement: Ambon

Visite libre de la Chapelle de Bavalan (Propriété privée) Chapelle de Bavalan, 18 septembre 2021 10:00, Ambon. Journée du patrimoine 2021 Chapelle de Bavalan. Gratuit

Entrée libre – propriété privée

Chapelle de Bavalan Bavalan, 56190, Ambon Ambon 56190 Morbihan

https://www.ambon.fr/patrimoine?pgid=kebiycdh-dd1906ab-be01-4400-a973-cb24210df9d3 https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA56000069,https://www.facebook.com/etudes.historiques/posts/resume-la-chapelle-et-lancien-manoir-de-bavalan-ambon-morbihanla-confrontation-d/561212004078085/

La chapelle est le seul témoin du siège d’une seigneurie, vassale de la châtellenie de Muzillac, qui joua un rôle important aux 14e et 15e siècles. L’édifice a conservé des sablières sculptées et sa charpente du 15e siècle, et possède une disposition architecturale originale. Un sous-sol peut être aménagé pour le culte. La chapelle abrite également un ensemble de graffiti, principalement maritimes, datant de la seconde moitié du 17e siècle et du 18e.

