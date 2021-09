Esson Chapelle Bonne Nouvelle Calvados, Esson Visite libre de la chapelle Bonne Nouvelle Chapelle Bonne Nouvelle Esson Catégories d’évènement: Calvados

Esson

Visite libre de la chapelle Bonne Nouvelle Chapelle Bonne Nouvelle, 19 septembre 2021 14:30, Esson. Journée du patrimoine 2021 Chapelle Bonne Nouvelle. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 14h30 Visite libre de la chapelle Bonne Nouvelle * *

dimanche 19 septembre – 14h30 à 19h00

*

Chapelle Bonne Nouvelle Rue bonne nouvelle, 14220 Esson Esson 14220 Calvados

La chapelle Bonne Nouvelle, fondée au XI ème siècle au sommet d’une colline boisée, détruite puis reconstruite, offre au regard du visiteur son tableau L’Annonciation, son autel et deux statues tous récemment restaurés. Visite de la petite chapelle en accès libre.

Crédits : © Annick Laisney Gratuit

Détails Heure : 14:30 - 19:00 Catégories d’évènement: Calvados, Esson Autres Lieu Chapelle Bonne Nouvelle Adresse Rue bonne nouvelle, 14220 Esson Ville Esson lieuville Chapelle Bonne Nouvelle Esson