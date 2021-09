Trélazé Chapelle Bel Air Maine-et-Loire, Trélazé Présentation de la chapelle, visites, animations Chapelle Bel Air Trélazé Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

18 et 19 septembre Présentation de la chapelle, visites, animations * Présentation de l’histoire et du projet de rénovation de la chapelle Bel Air. Visite de la chapelle, animations tout au long de la journée.

Exposition photos et documents, animation musicale à l’intérieur, lectures théâtralisées par La Troupe des Trois Tortues. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Port du masque obligatoire à l’intérieur de la chapelle.

Chapelle Bel Air place bel air, 49800 Trélazé Trélazé 49800 Maine-et-Loire

