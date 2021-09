Visite du chantier de la future gare M.I.N. Porte de Thiais de la ligne 14 Chantier de la future gare M.I.N. Porte de Thiais de la ligne 14, 18 septembre 2021 10:00, Chevilly-Larue.

Journée du patrimoine 2021 Chantier de la future gare M.I.N. Porte de Thiais de la ligne 14. Gratuit|Sur inscription http://www.ratp.fr/voyageursdupatrimoine

18 et 19 septembre

Visite du chantier de la future gare M.I.N. Porte de Thiais de la ligne 14

Le chantier de la future gare M.I.N. Porte de Thiais de la ligne 14, qui desservira le Marché d’Intérêt National de Rungis, accueillera lui aussi exceptionnellement des visiteurs. Située sur la commune de Chevilly-Larue, cette nouvelle station assurera le transport de près de 50 000 voyageurs par jour et permettra la desserte de la future Cité de la Gastronomie (qui devrait ouvrir ses portes en 2025). Placé à 20 mètres de profondeur, le projet de

construction est réalisée par le cabinet Brunet Saunier Architecture, également en charge des futures gares RER du Grand Paris Issy.

L’adresse exacte sera communiquée lors de l’inscription.

La visite nécessite d’être en bonne forme physique (durée d’envrion 2h, parcours de 3 km au total, et nombreuses marches à monter et descendre) et non sujet au vertige. La visite n’est pas accessible aux PMR.

La visite se fera sans équipements de chantier mais les visiteurs doivent être vêtus de pantalon long et manches longues, et porter des chaussures plates et fermées. Les visiteurs ne respectant pas ces consignes se verront refuser l’entrée.

Le site est un chantier en activité. En cas d’imprévu lié aux intempéries ou à l’activité, la visite peut être annulée sans préavis.

La RATP est partenaire des Journées européennes du patrimoine. Retrouvez le programme complet des animations proposées sur : www.ratp.fr/voyageursdupatrimoine.

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

Deux sessions d’inscription les 7 et 14 septembre.



Chantier de la future gare M.I.N. Porte de Thiais de la ligne 14 94550 Chevilly-Larue Chevilly-Larue 94550 Val-de-Marne

Crédits : RATP – INFRA – Gilbert Lasne Gratuit|Sur inscription RATP – INFRA – Gilbert Lasne