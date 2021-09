Condé-sur-l'Escaut Chantier archéologique de l'Arsenal Condé-sur-l'Escaut, Nord Visite guidée du chantier archéologique du Chateau de l’Arsenal Chantier archéologique de l’Arsenal Condé-sur-l'Escaut Catégories d’évènement: Condé-sur-l'Escaut

Nord

Visite guidée du chantier archéologique du Chateau de l’Arsenal Chantier archéologique de l’Arsenal, 18 septembre 2021 14:00, Condé-sur-l'Escaut. Journée du patrimoine 2021 Chantier archéologique de l’Arsenal. Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée du chantier archéologique du Chateau de l’Arsenal * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h30

*

Se présenter à l’entrée. Visite avec guide uniquement (départ toutes les 1/2 heure)

Chantier archéologique de l’Arsenal Rue du munitionnaire – 59163 Condé-sur-l’Escaut Condé-sur-l’Escaut 59163 Nord

https://cibul.s3.amazonaws.com/location70434151.jpg 06 19 06 53 13 https://www.archeologie-arsenal.com https://fr-fr.facebook.com/SODEV-CHATEAU-ARSENAL-194532300583611/

Chantier archéologique de l’Arsenal, site classé aux Monuments Historiques.

Crédits : Gratuit sodev.château.arsenal

Détails Catégories d’évènement: Condé-sur-l'Escaut, Nord Autres Lieu Chantier archéologique de l'Arsenal Adresse Rue du munitionnaire - 59163 Condé-sur-l'Escaut Ville Condé-sur-l'Escaut Age minimum 12 Age maximum 70 lieuville Chantier archéologique de l'Arsenal Condé-sur-l'Escaut