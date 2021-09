Montsoreau CHAMPIGNONNIERE DU SAUT AUX LOUPS Maine-et-Loire, Montsoreau Le Saut aux loups – Champignonnière CHAMPIGNONNIERE DU SAUT AUX LOUPS Montsoreau Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montsoreau

Le Saut aux loups – Champignonnière CHAMPIGNONNIERE DU SAUT AUX LOUPS, 18 septembre 2021 10:00, Montsoreau. Journée du patrimoine 2021 CHAMPIGNONNIERE DU SAUT AUX LOUPS.

18 et 19 septembre Le Saut aux loups – Champignonnière * Le tuffeau y fut exploité depuis le 15e siècle pour la construction de sites prestigieux comme le château de Montsoreau et l’abbaye royale de Fontevraud. Cette extraction a laissé d’immenses galeries transformées en logements ou en espaces de culture du champignon. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Tarifs : 7€ adulte et 5.50€ enfant/étudiant, 6,50€ tarif réduit.

CHAMPIGNONNIERE DU SAUT AUX LOUPS Avenue de la Loire Montsoreau Montsoreau 49730 Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 02 41 51 70 30 http://www.troglo-sautauxloups.com

Datant du 15e siècle, ce site a tout d’abord été une carrière d’exploitation de la pierre de tuffeau, ayant servi à la construction de sites prestigieux dont le château de Montsoreau et l’abbaye royale de Fontevraud. Il a ensuite servi d’habitation avant de devenir une champignonnière.

Crédits :

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Montsoreau Autres Lieu CHAMPIGNONNIERE DU SAUT AUX LOUPS Adresse Avenue de la Loire Montsoreau Ville Montsoreau lieuville CHAMPIGNONNIERE DU SAUT AUX LOUPS Montsoreau