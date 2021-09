Pont-de-Buis-lès-Quimerch Champ de tir Finistère, Pont-de-Buis-lès-Quimerch Livret-jeu au Champ de tir Champ de tir Pont-de-Buis-lès-Quimerch Catégories d’évènement: Finistère

Pont-de-Buis-lès-Quimerch

Livret-jeu au Champ de tir Champ de tir, 19 septembre 2021 09:30, Pont-de-Buis-lès-Quimerch. Journée du patrimoine 2021 Champ de tir. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 09h30 Livret-jeu au Champ de tir * Ce livret jeu de 6 pages destiné aux enfants de 7 ans et + ( ou moins de 7 ans aidés d’un adulte) vous fera découvrir en famille le site et son Histoire, mais aussi l’espace naturel remarquable qu’il constitue aujourd’hui.

Un joli moment ludique et éducatif, à la découverte de ce lieu alliant patrimoine militaire, patrimoine industriel et naturel. Les livrets sont à retirer sous le barnum monté sur le Champ de tir à 300m du parking vers le Sud (l’aventure commence déjà !) . *

dimanche 19 septembre – 09h30 à 18h00

*

Port du masque et distanciation sociale obligatoires sur site.

Champ de tir Rue de Penn ar Lenn, 29590, Pont-De-Buis-Lès-Quimerc’h Pont-de-Buis-lès-Quimerch 29590 Finistère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location57990875.jpg 02 98 26 94 83 http://www.pontdebuislesquimerch.fr

Aujourd’hui lieu de promenade et de loisirs, le Champ de Tir était utilisé pour effectuer des essais de qualité sur la poudre fabriquée par la poudrerie de Pont de Buis.

De cette époque, nombreux sont les vestiges : Casemates, bâtiment de prise de mesures, couloir de tir, chambre à sable, merlons, …

Témoin de l’activité militaire et industrielle de la commune, il fait partie de la route des fortifications de la presqu’ile de Crozon – Aulne maritime.

Crédits : Mairie de Pont-De-Buis Lès Quimerc’h Gratuit Mairie de Pont-De-Buis Lès Quimerc’h

Détails Heure : 09:30 - 18:00 Catégories d’évènement: Finistère, Pont-de-Buis-lès-Quimerch Autres Lieu Champ de tir Adresse Rue de Penn ar Lenn, 29590, Pont-De-Buis-Lès-Quimerc'h Ville Pont-de-Buis-lès-Quimerch Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Champ de tir Pont-de-Buis-lès-Quimerch