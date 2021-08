Valence Champ de Mars de Valence Drôme, Valence Visite commentée : le Champ de Mars et le kiosque Peynet Champ de Mars de Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Samedi 18 septembre, 14h00 Visite commentée : le Champ de Mars et le kiosque Peynet * Incontournable image de Valence et lieux emblématiques de la ville, découvrez l’histoire de cet espace de promenade et celle des nombreux monuments qui l’entourent. Champ de Mars et kiosque à musique sont des lieux de vitrine de la ville tout en restant des lieux privilégiés de manifestations publiques, qui ont su s’adapter aux aleas des transformations urbaines. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

Sur inscription.

Champ de Mars de Valence Champ de Mars, 26000 Valence Valence 26000 Drôme

Au début du 19e siècle, les exercices de tirs au canon de l’école d’artillerie de Valence ont lieu sur le Champ de Mars. Les artilleurs partageant l’espace avec les boulistes et les promeneurs, un véritable polygone d’artillerie sera créé pour les militaires. L’espace libéré devient alors une véritable promenade arborée avec un kiosque à musique pour agrémenter la place. En 1905, le lycée E. Loubet fermera le côté sud de l’esplanade.

La perspective créée depuis le Champ de Mars vers les ruines du château de Crussol sur la montagne ardéchoise est reconnue comme une des plus belle vue de Valence.

