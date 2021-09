Saint-Hilaire-de-Riez Champ de bataille des Mathes Saint-Hilaire-de-Riez, Vendée Visite du champ de bataille des Mathes Champ de bataille des Mathes Saint-Hilaire-de-Riez Catégories d’évènement: Saint-Hilaire-de-Riez

Vendée

Visite du champ de bataille des Mathes Champ de bataille des Mathes, 18 septembre 2021 10:30, Saint-Hilaire-de-Riez. Journée du patrimoine 2021 Champ de bataille des Mathes. Gratuit

18 et 19 septembre Visite du champ de bataille des Mathes * Le site invite à la mémoire des Guerres de religion et des Guerres de Vendée. Catholiques et protestants au XVIIe siècle, royalistes et bonapartistes au XIXe siècle, des hommes se sont battus en ce lieu pour leurs idéaux. Tout au long d’un parcours boisé, les bénévoles de l’association Histoire, Culture, Patrimoine de Rié vous proposent de marcher dans les pas de ces combattants. Des panneaux explicatifs jalonnent le parcours. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h30

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h30

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h30

*

Gratuit

Champ de bataille des Mathes Chemin de la Tisonnière Saint-Hilaire-de-Riez 85270 Vendée

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 0251599400 http://www.sainthilairederiez.fr/le-monument-des-mattes/

RD 59 – Direction Le Perrier – Au lieu-dit La Fradinière, prendre chemin de la Grenouillère. Rendez-vous sur le parking du site, situé chemin de la Tisonnière.

Crédits : DR Gratuit Julien Gazeau

Détails Catégories d’évènement: Saint-Hilaire-de-Riez, Vendée Autres Lieu Champ de bataille des Mathes Adresse Chemin de la Tisonnière Ville Saint-Hilaire-de-Riez lieuville Champ de bataille des Mathes Saint-Hilaire-de-Riez